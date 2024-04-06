20-летний казахстанец спас европейский клуб от поражения

20-летний нападающий из Казахстана Хамза Якуди результативно вышел на замену в матче пятого тура первой лиги Литвы. Он помог своей команде "Бабрунгасу" вырвать ничью на последних секундах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает Kazfootball.kz, форвард вышел на поле в середине второго тайма матча против "Экранаса" и на последних минутах сравнял счет, зафиксировав результат на табло - 2:2.

Хамза перешел в "Бабрунгас" зимой. Ранее он выступал в чемпионате Беларуси.

По итогам пяти туров команда казахстанца занимает шестую строчку в турнирной таблице первенства.