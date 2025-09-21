Футбол
Сегодня 12:17

19-летний казахстанский футболист перешёл в европейский клуб

Шахмурза Адырбеков. Фото: ФК "Тренчин"©

Словацкий клуб "Тренчин" подписал контракт с 19-летним казахстанским полузащитником Шахмурзой Адырбековым, передают Vesti.kz.

Контракт рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Адырбеков начал выступления за резервную команду "Тренчина", но своими играми быстро привлёк внимание тренерского штаба основной команды и постепенно стал участвовать в тренировочном процессе под руководством главного тренера Рикардо Мониза.

Адырбеков ранее играл в молодежных составах "Тобола" (Костанай), откуда и отправился в Словакию. Для футболиста это первый зарубежный опыт в профессиональной карьере.

"Тренчин" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков после восьми матчей.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 23 15 5 3 58-25 50
2 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
3 Тобол 22 13 5 4 39-22 44
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

