Вратарь из российской Медиалиги дебютировал за казахстанский клуб

Бывший вратарь популярного российского медиафутбольного клуба "Амкал" Александр Маменко провел первый матч за столичный "Женис", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он вышел на поле в матче десятого тура первой лиги чемпионата Казахстана против "Актобе М". Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Напомним, что Маменко в марте стал игроком "Жениса". Это его первый профессиональный контракт.

Столичный клуб набрал 21 очко и занимает третье место в первой лиге. "Актобе М" с шестью баллами идет на предпоследнем 14-м месте.