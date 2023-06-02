Вратарь из российской Медиалиги дебютировал за казахстанский клуб

Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
Вчера 23:44
©ФК "Женис"

Бывший вратарь популярного российского медиафутбольного клуба "Амкал" Александр Маменко провел первый матч за столичный "Женис", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он вышел на поле в матче десятого тура первой лиги чемпионата Казахстана против "Актобе М". Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Напомним, что Маменко в марте стал игроком "Жениса". Это его первый профессиональный контракт.

Столичный клуб набрал 21 очко и занимает третье место в первой лиге. "Актобе М" с шестью баллами идет на предпоследнем 14-м месте.

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Метки:
Первая лига Казахстана

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