Казахстанский полузащитник Рашид Люхай нашел новый клуб на сезон-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz. 24-летний футболист перешел в "Женис" (Нур-Султан) из первой лиги.

Люхай является воспитанником "Кайрата", имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборные Казахстана. Помимо алматинского клуба, играл в "Акжайыке", "Жетысу" и "Махтаарале".

Напомним, прошлый сезон Люхай провел в "Махтаарале", которому помог выйти в премьер-лигу. В первой лиге-2021 он сыграл 20 матчей, забив четыре мяча и сделав четыре ассиста. В Кубке Казахстана отыграл девять игр, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

Первый матч нового сезона "Женис" проведет в Таразе в рамках предварительного этапа Кубка Казахстана. Эта игра состоится 6 апреля.

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