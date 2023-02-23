В этом году в одном из исторически футбольных городов Казахстана началась полноценная работа над возрождением бренда "Елимай" и его возвращением в элиту казахстанского футбола. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему Самат Смаков не сможет быть главным тренером, кто из бывших игроков московского "Спартака" теперь будет играть в Семее и почему участие команды в первой лиге вызвало противоречивые эмоции.

В первую очередь надо отметить, что нынешний "Елимай" юридически является новообразованным клубом и не является правопреемником старой команды. То есть все достижения, включая три чемпионских титула, завоеванных в 90-е годы, официально не принадлежат новому "Елимаю". Последний раз матчи высшего дивизиона чемпионата Казахстана проходили в Семее в 2014 году. В 2023-м "Елимай" допущен к участию в первой лиге, а значит, в 2024-м, спустя десять лет, в город может вернуться КПЛ.

При этом участие "Елимая" в первой лиге вызвало вопросы. Учитывая, что это новообразованный клуб, он должен был начать путь со второй лиги, но в КФФ удовлетворили просьбу футбольной общественности Семея о заявке "Елимая" сразу в первую лигу. Таким образом, клуб перешагнул один дивизион, что выглядит не очень справедливо со спортивной точки зрения.

Камбэк "Елимая" в большой футбол доверили главному воспитаннику в современной истории футбольного Семея - Самату Смакову. Официально он назначен главным тренером, но, вероятно, полномочия Самата Кабировича шире, чем просто тренер. Примечательно, что юридически Смаков не сможет быть главным тренером, поскольку у него нет соответствующей лицензии. По бумагам эту роль будет выполнять Ринат Алюетов - ассистент Смакова. Кстати, Алюетов достаточно интересный молодой специалист, его работа в "Жетысу" несмотря на вылет из КПЛ в 2021 году, оставила неплохие впечатления. Не исключено, что по тактической части многое будет завязано как раз на Алюетове, а Смаков сосредоточит свое внимание на психологии, мотивации и ментальности.

Что касается состава, для первой лиги "Елимай" укрепился весьма основательно и собрал сразу несколько известных имен даже по меркам СНГ. Так, в обороне появились опытные Денис Кавлинов, Берик Шаихов, Султан Абилгазы, Марк Гурман и Валерий Каршакевич. В полузащите ключевым игроком может стать Еркебулан Нургалиев - уроженец Семея поиграл во многих командах КПЛ и даже за рубежом, поэтому его подписание точно должно помочь.

В атаке пока главное имя "Елимая" - это бывший вингер московского "Спартака" Павел Яковлев. Удивительно, что россиянин не нашел команду в КПЛ, ведь в "Кызыл-Жаре" он не провалился.

Кроме того, "Елимай" пригласил сразу нескольких участников прошлогоднего проекта Super Bol, вероятно, они пришли по рекомендации Смакова, который хорошо знаком с их возможностями.

В целом "Елимай" представляется одним из фаворитов первой лиги, но выйдут ли они в КПЛ - это еще большой вопрос. Проблема в том, что в этом году лишь победитель первой лиги получит место в высшем дивизионе. История возвращения "Елимая" пока выглядит красиво, но трудности неминуемы, ведь пока клуб не сыграл ни одного официального матча в новом году и мы не знаем, получится ли создать из перспективного проекта сильную команду.

Фото: ФК "Елимай"©, championat.com©