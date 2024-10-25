Стали известны два новичка КПЛ-2025

Сегодня, 25 октября, завершился чемпионат Первой лиги, по итогам которого чемпионом стал кокшетауский "Окжетпес", передает Vesti.kz со ссылкой на QFL.

В решающем матче заключительного 30-го тура команда на домашнем стадионе разгромила кызылординский "Кайсар-Жас" со счетом 5:0. Эта победа позволила "Окжетпесу" набрать 63 очка и занять первое место, дающее право на попадание в премьер-лигу.

Еще одну путевку в высший дивизион завоевал жезказганский "Улытау", который в свой дебютный сезон, набрал 60 очков и занял второе место в розыгрыше.

Бронзовым призером соревнования с 58-ю очками стал актауский "Каспий", а во Вторую лигу отправился клуб "Арыс" из Туркестанской области, который занял 15-е место в турнирной таблице.

Напомним, розыгрыш Первой лиги проходил с 4 апреля по 25 октября.