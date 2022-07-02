Стала известна сумма многомилионных долгов казахстанского клуба

Кызылординский "Кайсар", выступающий в первой лиге имеет многомилионные долги, сообщает телеграм-канал "Серый CARDINAl".

"По имеющейся информации ФК "Кайсар" при прежнем руководстве накопил долгов на сумму превышающую 330 миллионов тенге", - сообщает источник.

В текущем сезоне "Кайсар" лидирует в первой лиге. На счету "волков" 26 очков после 11-ти матчей. В Кубке Казахстана кызылординцы сыграют в группе B вместе с "Акжайыком", "Каспием" и "Кызыл-Жаром".

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