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"Шахтер" подписал экс-игрока "Астаны" и сборной Казахстана

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Казахстанский полузащитник Юрий Перцух продолжит карьеру в карагандинском "Шахтере", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Минувший сезон 28-летний футболист провел в "Елимае", за который сыграл 22 матча во всех турнирах, забил два гола и стал автором одной голевой передачи.

Ранее Перцух выступал за такие команды, как  "Астана", "Актобе", "Атырау", "Акжайык", "Кызылжар" и "Байтерек". При этом, Юрий ранее также выступал за "Шахтер". 

Напомним, в зимнее межсезонье карагандинцы заключили контракты с Игорем Шацким, Михаилом Габышевым, Олжасом Керимжановым, Рифатом Нурмугаметом и Рафаэлем Оспановым.

По итогам сезона-2024 "Шахтер" вылетел из высшего дивизиона и в этом году выступит в первой лиге. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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