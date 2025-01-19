"Шахтер" подписал экс-игрока "Астаны" и сборной Казахстана

Казахстанский полузащитник Юрий Перцух продолжит карьеру в карагандинском "Шахтере", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Минувший сезон 28-летний футболист провел в "Елимае", за который сыграл 22 матча во всех турнирах, забил два гола и стал автором одной голевой передачи.

Ранее Перцух выступал за такие команды, как "Астана", "Актобе", "Атырау", "Акжайык", "Кызылжар" и "Байтерек". При этом, Юрий ранее также выступал за "Шахтер".

Напомним, в зимнее межсезонье карагандинцы заключили контракты с Игорем Шацким, Михаилом Габышевым, Олжасом Керимжановым, Рифатом Нурмугаметом и Рафаэлем Оспановым.

По итогам сезона-2024 "Шахтер" вылетел из высшего дивизиона и в этом году выступит в первой лиге.