Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов в ходе рабочей поездки в Алматы встретился с руководством клуба "Хан-Тенгри" и ознакомился с ходом строительства стадиона, передают Vesti.kz.

Окончание ремонтных работ запланировано на конец лета 2023 года. В планах алматинцев использовать искусственный газон последнего поколения - лучшим в Азии и третьим по качеству в Европе.

На встрече также были обсуждены вопросы экономической эффективности и управления затратами. Глава КФФ и руководство "Хан-Тенгри" сошлись во мнении, что главной целью должен стать переход с государственного на частное финансирование клубов. В таком случае удастся направить бюджетные средства на социально важные объекты инфраструктуры: детские сады, школы, больницы.

В качестве примера приведен европейский опыт, где футбол превратился в самоокупаемый и прибыльный бизнес. Для здорового функционирования клубы обязаны жить по средствам: сколько заработал - столько и потратил. Такая модель полностью искоренит любую возможность для коррупции.

В "Хан-Тенгри" отметили, что в последнее время явно заметен прогресс в казахстанском футболе.

Отмечено, что при содействии КФФ разработан план по строительству стадионов в 20 городах страны, запущены образовательные программы для футбольных менеджеров, а также бурно развивается юношеская лига.

В клубе заверили, что полностью поддерживают стратегию федерации.

"Хан-Тенгри" - частный футбольный клуб из Алматы. Команда заявилась в профессиональный чемпионат в 2022 году и сразу выиграла Вторую лигу. В этом сезоне клуб борется за путевку в элитный дивизион - Премьер-лигу.