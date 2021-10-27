"Окжетпес" в прошлом году вылетел из высшего дивизиона чемпионата Казахстана, но вполне мог оформить возвращение уже в этом году. Однако судьба команды решилась не на поле, поскольку клуб до сих пор не рассчитался по долгам за 2020 год. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как "синегорцы" провалили сезон, но только не в спортивном смысле, а юридическом.

"В спортивных СМИ писали и публиковали приказ о том, что в период приостановки чемпионата и жестких ограничительных мер ФК "Окжетпес" выплачивает игрокам суммы в размере 50 процентов от оклада. 16 апреля 2020 года вышло интервью Ерлана Ботембаева, в котором он утверждал, что игроки дали согласие на выплаты в 50 процентов и пошли навстречу клубу в это непростое время. Никто из работников клуба не опровергнул публичное заявление бывшего директора.

Клуб не может и не имеет законных оснований сделать исключение для Дарко Зорича и произвести выплаты за периоды простоя в размере 100 процентов от оклада. Это будет несправедливо как по отношению к другим футболистам и работникам клуба, так и в отношении самого клуба, который законно ввел простой и производил достойную оплату в данные периоды", - это один из главных тезисов "Окжетпеса" в недавнем заявлении.

Никто из работников публично не опроверг заявление бывшего (!) директора, но при этом есть несколько фактов.

28 августа юридическая компания SILA International Lawyers опубликовала сообщение, в котором утверждается следующее: "Палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение в пользу футболиста Пламена Димова (Болгария) в трудовом споре с футбольным клубом "Окжетпес" (Казахстан). ФИФА удовлетворила требования футболиста к футбольному клубу о взыскании имеющейся задолженности перед игроком".

То есть "Окжетпес" уже проиграл как минимум одно дело через ФИФА и наверняка оно касалось выплат за тот же период, что и у Зорича.

3 сентября на заседании КДК КФФ был рассмотрен вопрос неисполнения "Окжетпесом" решения комитета по выплате задолженностей за 2020 год Милану Стояновичу, Тарасу Бондаренко, Дарко Зоричу, Талгату Кусяпову, Алтынбеку Сапарову, Артему Дмитриеву и Даниилу Чертову. Клубу был предоставлен срок до 30 июля для погашения всей имеющейся задолженности, однако в установленный срок она погашена не была. По итогам заседания с "Окжетпеса" сняли шесть очков в розыгрыше Первой Лиги.

Согласитесь, ситуация крайне странная, "Окжетпес" утверждает, что клуб "не имеет законных оснований сделать исключение для Дарко Зорича и произвести выплаты за периоды простоя в размере 100 процентов от оклада", но при этом проигрывает схожее дело и лишается девяти (!) очков по ходу сезона по решению официального органа, тем самым теряя шансы на выход в премьер-лигу.

В итоге клуб проиграл дело в ФИФА (пока официально лишь одно), потерял важнейшие очки и фактически провел бесполезный сезон, ведь задача по выходу в высший дивизион не решена. Но при этом "Окжетпес" демонизирует одного игрока, который пошел на принцип и не стал прощать клуб в правовом поле.

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