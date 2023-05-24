Клубам КПЛ на заметку! Пять игроков из первой лиги, которые разрывают в этом сезоне

Автор: Димаш Тулегенов

Сезон в первой лиге Казахстана по футболу в самом разгаре. Борьба там нешуточная, и вполне сопоставима с тем, что творится в премьер-лиге. В клубах второго по значимости дивизиона страны тоже есть свои бомбардиры и любимцы публики, способные выдавать невероятные показатели. Корреспондент Vesti.kz рассказал о пяти футболистах клубов первой лиги, которые имеют бешеную статистику.

Для того, чтобы выделить пятерку лучших, мы изучили статистику тех футболистов, кто провел минимум восемь матчей за клуб в чемпионате и Кубке Казахстана. Обращали внимание как на забитые голы, так и на голевые передачи.

Николай Агапов ("Акжайык") - 9+1 в десяти матчах

В прошлом году 29-летний украинский нападающий играл в чемпионате Узбекистана, а теперь впервые в карьере оказался в Казахстане. Агапов здорово себя проявляет во всех турнирах. В семи матчах первой лиги он забил семь голов, а также подкрепил статистику голевой передачей. Особенно Николай отметился в гостевом матче с "Кайрат-Жастар" (4:0), когда оформил хет-трик и сделал ассист, поучаствовав во всех голах команды. Также Агапов забивал в Кубке страны, оформив дубль в одном из матчей.

Марлен Айманов ("Хан-Тенгри") - 10+1 в 11 матчах

Этот 23-летний нападающий тоже отличается в среднем в каждом матче. Его команда находится в середине таблицы первой лиги, но сам он очень старается. В чемпионате на его счету 5+1 в восьми встречах, а в Кубке он наколотил пять мячей в трех встречах, отметившись хет-триком в ворота будущих четвертьфиналистов турнира из "Турана".

Евгений Кобзарь ("Акжайык") - 8+5 в 12 матчах

30-летний российский вингер во второй половине прошлого сезона защищал цвета карагандинского "Шахтера", а теперь рубится за "Акжайык" в первой лиге. Он одинаково эффективен во всех турнирах, в которых принимают участие уральцы. В чемпионате у него 4+2 в шести матчах, а в Кубке - 4+3 еще в шести встречах. Свои голы и передачи он предпочитает распределять равномерно. Поэтому в матчах он не отмечается больше двумя голевыми действиями за 90 минут, зато делает это практически еженедельно.

Стэнли Нкоби ("Экибастуз") - 9+0 в восьми матчах

Это уже четвертый по счету сезон 23-летнего нигерийца в казахстанских клубах. Нападающий не играл на профессиональном уровне нигде, кроме Казахстана, и продолжает радовать болельщиков своей результативностью. В этом сезоне первой лиги он забил в каждой игре, в которой принимал участие, а в одной из них оформил даже дубль. Так и сложилась статистика, по которой голов у Нкоби больше, чем игр.

Арман Смаилов ("Акжайык") - 16+2 в 13 матчах

26-летний воспитанник "Иртыша" в свое время подавал большие надежды, но реализовать их сразу так и не сумел. Сейчас он играет в составе "Акжайыка" вместе с Агаповым и Кобзарем. Не зря уральцы являются самыми результативными в первой лиге - 25 голов по итогам восьми туров. В семи матчах чемпионата Арман забил всего три гола, но его час славы наступил в Кубке, когда он оформил три хет-трика и один покер в четырех матчах турнира. Соперники были не самыми топовыми - "Академия Онтүстік", "Алтай", "Жас Кыран" и АКАС - но со статистикой спорить не станем.

Как бы то ни было, разница между уровнями премьер-лиги и первой лиги была, есть и будет. Но у статистических лидеров нынешнего сезона все же будут шансы оказаться в КПЛ, если им удастся продолжать демонстрировать такой футбол.

С таблицей первой лиги Казахстана-2023 вы можете ознакомиться по этой ссылке.