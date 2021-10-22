Казахстанский клуб обвинил экс-футболиста в шантаже и сделал заявление о ситуации с задолженностью

Кокшетауский "Окжетпес" выступил с заявлением о ситуации с задолженностью перед своим бывшим футболистом Дарко Зоричем.

"Ряд спортивных СМИ Казахстана опубликовали заявление бывшего футболиста ФК "Окжетпес" Дарко Зорича по задолженности перед ним за 2020 год.

В своем заявлении господин Зорич допустил угрозы в адрес ФК "Окжетпес" и других клубов Казахстана. Считаем подобные угрозы и наглый шантаж недопустимыми.

ФК "Окжетпес" не согласен с суммой, требуемой Дарко Зоричем, и ранее уже предлагал ему урегулировать спор мирно. Однако предложение клуба было проигнорировано игроком. Недавно также игроку было сделано предложение о погашении задолженности, но в ответ мы получили угрозы от господина Зорича в прессе.

Камнем преткновения в споре с игроком является оплата периода простоя в 2020 году из-за введения режима ЧП в Казахстане, приостановки чемпионата Казахстана по футболу и санитарно-ограничительных мер по всей стране. Контракт игрока предусматривал, что в случае простоя оплата будет производиться в размере не ниже минимальной заработной платы. Однако игрокам и всем сотрудникам клуба в период приостановки деятельности предприятия выплачивались суммы в размере 50 процентов от оклада, согласно коллективному договору. Получая данные выплаты в марте, апреле, мае и июле 2020 года, Дарко Зорич не подавал никаких претензий в клуб по данному поводу.

В спортивных СМИ писали и публиковали приказ о том, что в период приостановки чемпионата и жестких ограничительных мер ФК "Окжетпес" выплачивает игрокам суммы в размере 50 процентов от оклада. 16 апреля 2020 года на спортивном сайте Vesti.kz вышло интервью Ерлана Ботембаева в котором он утверждал, что игроки дали согласие на выплаты в 50 процентов и пошли навстречу клубу в это непростое время. Никто из работников клуба не опровергнул публичное заявление бывшего директора.

Клуб не может и не имеет законных оснований сделать исключение для Дарко Зорича и произвести выплаты за периоды простоя в размере 100 процентов от оклада. Это будет несправедливо как по отношению к другим футболистам и работникам клуба, так и в отношении самого клуба, который законно ввел простой и производил достойную оплату в данные периоды.

ФК "Окжетпес" не намерен идти на поводу у Дарко Зорича, поддаваясь на его шантаж и угрозы. Игрок не желает соблюдать условия своего трудового договора в части простоя, требует суммы без учета выплат налогов, произведенных клубом, и еще публично высказывается от имени ФИФА. Если господин Зорич считает себя на 100 процентов правым в данной ситуации, то предлагаем ему обратиться непосредственно в ПРС ФИФА, в суд или инспекцию по труду, где требования игрока будут рассмотрены по существу и клуб сможет защитить свои интересы в полном объеме.

Также клуб в данном заявлении хотел бы выразить благодарность всем, кто пошел навстречу и с пониманием отнесся к клубу в это непростое время", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, по итогам сезона-2020 "Окжетпес" вылетел из КПЛ. Сейчас кокшетаусцы выступают в первой лиге, где занимают четвертое место (с клуба были сняты 9 очков).

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