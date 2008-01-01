Казахстанский футбольный клуб готов сменить название ради спонсора

Футбольный клуб "Экибастуз" из первой лиги Казахстана ищет генерального спонсора. Руководство готово предложить меценатам возможность переименования клуба, сообщает Meta-ratings.kz.

Ранее к подобной успешной процедуре прибегали европейские и российские клубы. Также приставки с названием спонсоров брали такие команды высшего дивизиона чемпионата Казахстана, как "Кайсар", "Восток" (Усть-Каменогорск), "Кайрат", "Шахтер", "Иртыш", "Актобе", "Булат" (Темиртау) и другие.

ФК "Экибастуз" был основан в 2003 году, и ранее представлял Павлодар. Команда два сезона играла в премьер-лиге и на протяжение пятнадцати - в первой.

Ранее директор клуба Галымбек Байкен заложил собственный автомобиль, чтобы рассчитаться с долгами перед игроками и тренерами.

В минувшем сезоне "Экибастуз" занял пятое место в первой конференции, откуда путевку в премьер-лигу завоевал "Актобе".