"Кайсар" назначил нового главного тренера

Казахстанский тренер Султан Абильдаев возглавил футбольный клуб "Кайсар". Об этом сообщает пресс-служба кызылординцев.

Летом Абильдаев за провальный старт в чемпионате уступил пост главного тренера своему соотечественнику Владимиру Никитенко, под руководством которого команда финишировала на предпоследнем, 13-м месте и вылетела в первую лигу.

Перед новым-старым наставником поставлена задача вернуться в КПЛ.

Отметим, что вместе с "Кайсаром" в первую лигу отправился "Жетысу", который занял последнюю, 14-ю строчку в таблице. При этом в высший дивизион пробились "Аксу" и "Мактаарал".

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