"Иртыш" подписал игрока сборной Казахстана с титулом в Европе

Павлодарский "Иртыш" подписал контракт с 28-летним казахстанским полузащитником Владиславом Васильевым, сообщает Vesti.kz.

Футбольное становление Васильева началось в карагандинском "Шахтёре", где он в 17 лет дебютировал в казахстанской Премьер-лиге. В отечественном чемпионате он провёл порядка 59 матчей и забил 3 мяча. В составе "Тобола" стал обладателем Суперкубка Казахстана в 2022 году, а годом позже — чемпионом страны вместе с шымкентским "Ордабасы".

Футболист также имеет международный опыт — выступал в чемпионате Узбекистана за "Андижан", но большую часть своей карьеры провёл в Беларуси. Там он сыграл 93 матча и отличился 15 раз, защищая цвета "Энергетика-БГУ", "Руха Брест", "Минска", "Динамо Минск" и "Динамо Брест". С последним клубом стал чемпионом Беларуси в 2019 году, а также выступал за него до перехода в "Иртыш".

На счету Васильева также 12 матчей за национальную сборную Казахстана.