ФИФА официально решил судьбу казахстанского клуба после трансферного бана

Футбольный клуб "Тараз" сообщил о снятии трансферного бана, передает корреспондент Vesti.kz. Клуб получил право на регистрацию игроков, погасив задолженности перед легионерами.

"Футбольный клуб "Тараз" полностью погасил накопившуюся задолженность перед легионерами. Официально снят трансферный запрет, наложенный ФИФА", - сообщает пресс-служба клуба.



Напомним, жамбыльцы в 1996 году становились чемпионами Казахстана, а в сезоне-2004 выиграли Кубок страны.

Сейчас клуб выступает в первой лиге чемпионата Казахстана. В текущем розыгрыше Кубка страны "Тараз" сенсационно вылетел из турнира.