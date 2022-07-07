33-летний полузащитник Гурам Тетрашвили подписал контракт с кокшетауским "Окжетпесом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

За плечами россиянина пять сезонов в РПЛ, где он защищал цвета "Тамбова" и "Анжи". В сезоне-2017/18 выводил клуб из Махачкалы на поле с капитанской повязкой. Всего в РПЛ на его счету 73 матча и пять результативных передач.

Также выступал за "Аланию" (Владикавказ), "Луч-Владивосток", "Тосно", "Гомель" (Беларусь). В прошлом сезоне Тетрашвили уже защищал цвета "Окжетпеса", сыграв в 14 матчах.

В этом сезоне кокшетауская команда занимает второе место в первой лиге, уступая "Кайсару" четыре очка, но имея две игры в запасе.

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