"Кайрат-Жастар" проиграл "Кырану" в шестом туре первой лиги Казахстана. Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе победителей дубль оформил Амаль Сеитов (34-я минута, 54-я), а также отличились Алихан Увалиев (77-я) и Данабек Куанышбай (90-я). У проигравших голами отметились Данияр Алимжан (45-я) и Байжан Маделхан (88-я).

Для дубля "Кайрата" это поражение стало вторым в нынешнем сезоне при трех победах и одной ничьей. В таблице алматинцы с десятью очками расположились на пятом месте. "Кыран" в свою очередь одержал шестую победу подряд и с 18 баллами лидирует в таблице.

В других играх шестого тура "Кызыл-Жар М" проиграл "Окжетпесу" (0:6), "Байконур" победил "Аксу" (1:0), "Махтаарал" выиграл у "Игилика" (3:0), "Шахтер-Булат" оказался сильнее "Тараза-Каратау" (2:0), "Экибастуз" переиграл "Академию Онтустик" (2:1).

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