Чемпиона Казахстана дисквалифицировали на год: подробности

Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
Вчера 20:21
©ФК "Астана"

Полузащитник клуба SD Family Султан Сагнаев получил длительную дисквалификацию, сообщают Vesti.kz.

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Инцидент произошел в концовке матча 18-го тура Первой лиги с "Алтаем", завершившегося со счетом 2:2. На второй компенсированной минуте, после того как SD Family пропустил второй гол и упустил победу, Сагнаев разразился нецензурной бранью в адрес резервного арбитра Асылана Меирбаева из Усть-Каменогорска. После того как его удалили с поля, Сагнаев ударил главного арбитра встречи Жаксылыка Сейдахметова из Талдыкоргана.

"За физическое воздействие, выразившееся в умышленном ударе рукой в грудь главного арбитра, а также использование нецензурных выражений и угроз в адрес  резервного судьи матча 18 тура Первенства Республики Казахстан по футболу среди  клубов Первой Лиги сезона 2024 года между командами "Алтай Оскемен" - "SD Family", в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 45 ДР КФФ игрока команды "SD Family Group" Сагнаева Султана дисквалифицировать на 12 (двенадцать) месяцев во  всех соревнованиях, проводимых под эгидой КФФ и ПФЛК. Срок дисквалификации  считать с 02 августа 2024 года", - гласит сообщение пресс-службы КФФ.

Напомним, 24-летний Сагнаев дважды становился чемпионом Казахстана в составе "Астаны" (2018, 2019).

Метки:
Первая лига Казахстана Казахстан

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