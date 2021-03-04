Бывший защитник сборной Казахстана определился с новым клубом

Он является воспитанником павлодарского футбола.

Григорий Сартаков. Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 22:10

Казахстанский защитник Григорий Сартаков продолжит карьеру в клубе первой лиги - "Аксу" из одноименного города. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что воспитанник павлодарского футбола из-за травмы пропустил последние два сезона.

Полноценный сезон Сартаков провел в 2017 году в составе "Тобола", после чего пропускал многие матчи из-за повреждений.

После ухода из "Тобола" находился в родном "Иртыше" и "Окжетпесе", однако вернуться на прежний уровень не смог.

Ранее выступал также за семейский "Спартак" в первой лиге. В 2017 году сыграл один матч за сборную Казахстана против Кипра.

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Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 22:10
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