|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Иртыш-М
|
20
|
|
|
|
1
|1414
|2 (14)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Иртыш-М
|
15
|
|
|
|
|1349
|3 (12)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2015
|Казахстан (U-21)
|
6
|
|
|
2
|
|540
|3 (5)
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Елимай
|
17
|
|
|
|
1
|1516
|2 (18)
|Переходный матч за право играть в Премьер-Лиге в 2014 году
|Елимай
|
1
|
|
|
|
|90
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
|211
|103 (137)
|Товарищеские матчи 2014
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|90
|Кубок Содружества 2014 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
6
|
|
|
1
|
|496
|3 (4)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Иртыш-М
|
2
|
|
|
|
|136
|12 (12)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Иртыш
|
13
|
|
|
1
|
|1120
|4 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Иртыш
|
1
|
|
|
|
|90
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Иртыш-М
|
1
|
|
|
|
|90
|1 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
|135
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-21)
|
4
|
|
|
|
|315
|Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
6
|
|
|
1
|
|540
|3 (4)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Иртыш
|
31
|
1+4
|
|
3
|
|2473
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Иртыш
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017
|Казахстан (U-21)
|
8
|
|
|
2
|
|720
|4 (5)
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|46
|Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
|
|
|
|
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Иртыш
|
15
|
0+1
|
|
1
|
|1094
|3 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Иртыш
|
3
|
|
|
|
|225
|Вторая лига Казахстана 2016
|Иртыш-М
|
6
|
3+0
|
|
|
|496
|7 (14)
|Чемпионат мира 2018
|Казахстан
|
|
|
|
|
|6 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан
|
2
|
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|1
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Тобол
|
30
|
2+1
|
|
7
|
|2455
|5 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|90
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Тобол
|
3
|
|
|
|
|137
|3 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Тобол
|
|
|
|
|
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|11 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Аксу Ак
|
14
|
1+1
|
|
1
|
|1023
|1 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Аксу Ак
|
1
|
|
|
|
|45
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Аксу Ак
|
|
|
|
|
|6 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Аксу Ак
|
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|
|
|
|4 (4)