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Футбол

Григорий Сартаков (спортсмен, тренер, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Действующий
Да
Команды
Аксу Пв
Место рождения
Павлодар
Дата рождения
19 августа 1994 (28 лет)
Пол
мужской
Рост, см
185
Вес, кг
72
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Иртыш-М

20

1

1414 2 (14)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Иртыш-М

15

1349 3 (12)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2015 Казахстан (U-21)

6

2

540 3 (5)
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Елимай

17

1

1516 2 (18)
Переходный матч за право играть в Премьер-Лиге в 2014 году Елимай

1

90
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Казахстан (U-21)

3

211 103 (137)
Товарищеские матчи 2014 Казахстан (U-21)

1

90
Кубок Содружества 2014 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

6

1

496 3 (4)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Иртыш-М

2

136 12 (12)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Иртыш

13

1

1120 4 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Иртыш

1

90
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Иртыш-М

1

90 1 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-21)

3

135
Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-21)

4

315
Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

6

1

540 3 (4)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Иртыш

31

1+4

3

2473 6 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Иртыш

1

1

90
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017 Казахстан (U-21)

8

2

720 4 (5)
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-21)

1

46
Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

4 (4)
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Иртыш

15

0+1

1

1094 3 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Иртыш

3

225
Вторая лига Казахстана 2016 Иртыш-М

6

3+0

496 7 (14)
Чемпионат мира 2018 Казахстан

6 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан

2

90
Товарищеские матчи 2017 Казахстан

1

1
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Тобол

30

2+1

7

2455 5 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Тобол

1

90
Премьер-Лига Казахстана 2018 Тобол

3

137 3 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Тобол

Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Окжетпес

11 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Аксу Ак

14

1+1

1

1023 1 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Аксу Ак

1

45
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 Аксу Ак

6 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Аксу Ак

4 (4)

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