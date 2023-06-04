Африканский бомбардир из первой лиги намерен вернуться в высший дивизион чемпионата Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
Сегодня 14:26
©ФК "Туран"

Нигерийский нападающий "Экибастуза" Стэнли Нкоби в летнее трансферное окно может пополнить один из клубов премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Представители 23-летнего Нкоби предложили его услуги командам из высшего дивизиона. Сам нигерийский футболист вновь хочет попробовать свои силы в КПЛ.

В текущем сезоне первой лиги форвард "Экибастуза" забил девять голов и единолично возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Добавим, что летнее трансферное окно в Казахстане откроется 26 июня.

Свою карьеру уроженец Лагоса начинал в 2020 году в Казахстане. До дебюта в составе "Арыса", впоследствии ставшего "Тураном", Нкоби играл на любительском уровне и выступал в КВН (Клуб веселых и находчивых - прим. Vesti.kz). Помимо "Турана" нигериец выступал за "Яссы" и "Жетысу".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
10 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
КПЛ Первая лига Казахстана Туран ФК Жетысу ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:26
Первая лига
Африканский бомбардир из первой лиги намерен вернуться в высший дивизион чемпионата Казахстана
2 июня, 23:44
Первая лига
Вратарь из российской Медиалиги дебютировал за казахстанский клуб
1 июня, 18:10
Первая лига
"Были слезы, когда сын сыграл за сборную". Смаков - о "Елимае", выходе Казахстана на Евро и сокращении КПЛ
30 мая, 17:30
Первая лига
Президент Казахстанской федерации футбола встретился с руководством клуба "Хан-Тенгри"
25 мая, 22:01
Первая лига
Казахстанские футболисты устроили потасовку с судьями в перерыве матча
24 мая, 09:25
Первая лига
Клубам КПЛ на заметку! Пять игроков из первой лиги, которые разрывают в этом сезоне
17 мая, 15:07
Первая лига
Возрождение ФК "Елимай": большая футбольная история и новые амбиции
4 мая, 20:37
Первая лига
Претендент на выход в казахстанскую премьер-лигу выиграл матч со счетом 10:2
28 апреля, 07:48
Первая лига
Титулованный казахстанский специалист возглавил клуб первой лиги
23 апреля, 15:18
Первая лига
ФИФА наложила трансферный бан на еще один казахстанский клуб
© 2008 - 2023 ТОО «EML»