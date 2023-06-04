Африканский бомбардир из первой лиги намерен вернуться в высший дивизион чемпионата Казахстана

Нигерийский нападающий "Экибастуза" Стэнли Нкоби в летнее трансферное окно может пополнить один из клубов премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Представители 23-летнего Нкоби предложили его услуги командам из высшего дивизиона. Сам нигерийский футболист вновь хочет попробовать свои силы в КПЛ.
В текущем сезоне первой лиги форвард "Экибастуза" забил девять голов и единолично возглавляет гонку бомбардиров турнира.
Добавим, что летнее трансферное окно в Казахстане откроется 26 июня.
Свою карьеру уроженец Лагоса начинал в 2020 году в Казахстане. До дебюта в составе "Арыса", впоследствии ставшего "Тураном", Нкоби играл на любительском уровне и выступал в КВН (Клуб веселых и находчивых - прим. Vesti.kz). Помимо "Турана" нигериец выступал за "Яссы" и "Жетысу".