Представительница сборной Казахстана установила новый рекорд

Новости спорта Стрельба Пулевая стрельба
14 марта 17:27
©ДРС

В Шымкенте проходит чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе среди юниоров, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ДРС.

Член национальной сборной Елизавета Безрукова обновила рекорд Казахстана в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В отборочном раунде она набрала 632,7 балла. Второе место заняла еще одна представительница сборной Александра Ле (630.2 балла).

Ранее рекорд страны среди юниоров и взрослых принадлежал той же Безруковой (630.9 балла).

Чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе завершится 16 марта. В соревнованиях принимают участие 163 спортсмена из 10 регионов, которые разыграют 25 комплектов наград.

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