Казахстан завоевал золото на чемпионате Азии по пулевой стрельбе

Казахстанец Никита Чирюкин завоевал золото чемпионата Азии по пулевой стрельбе в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта.

В упражнении Rapid fire Pistol Man Чирюкин вошел в финал под номером один с результатом 584 тем самым завоевав олимпийскую лицензию. В упорной борьбе казахстанец смог удержать свою первую позицию и завоевал золотую медаль.

Лицензионный чемпионат Азии по пулевой стрельбе проходит в период с 5 по 18 января, в соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из 29 стран.

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