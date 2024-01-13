Казахстан завоевал серебро чемпионата Азии по пулевой стрельбе

Женская сборная Казахстана стала серебряным призером лицензионного чемпионата Азии по пулевой стрельбе в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта.

Казахстанки стали призерами в соревнованиях по стрельбе из винтовки с трех позиций стала обладательницей серебряной награды.

За сборную выступали Александра Ле, Елизавета Безрукова и Арина Алтухова. Золотую медаль чемпионата Азии завоевала сборная Индии, третье место у Южной Кореи.

Напомним, что на этом же чемпионате Азии Александра Ле и Никита Чирюкин выиграли олимпийские лицензии для участия на ОИ в Париже. Ранее права выступать на главных стартах четырехлетия добились Ислам Сатпаев, Арина Алтухова и Константин Малиновский.