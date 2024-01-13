Казахстан заработал пять лицензий на Олимпийские игры в Париже

На проходящем в Джакарте (Индонезия) лицензионном чемпионате Азии по пулевой стрельбе спортсмены из Казахстана заработали две лицензии для участия на Олимпийских играх в Париже, сообщает Vesti.kz.

Отмечается, что успеха добились Александра Ле и Никита Чирюкин.

В финале соревнований на дистанции 50 метров и пневматической винтовки Александра заняла седьмое место, а Чирюкин в соревновании пистолетчиков набрал 584 балла, также взяв олимпийскую лицензию. В решающей стадии казахстанец будет бороться за медаль континентального первенства.

У казахстанских стрелков уже пять олимпийских лицензий: ранее права выступать на главных стартах четырехлетия добились Ислам Сатпаев, Арина Алтухова и Константин Малиновский.

Лицензионный чемпионат Азии по пулевой стрельбе проходит в период с 5 по 18 января, в соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из 29 стран.