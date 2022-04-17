Турсынбаева отреагировала на первую в истории Казахстана медаль на ЮЧМ

Казахстанка Элизабет Турсынбаева отреагировала на серебряную медаль Михаила Шайдорова, завоеванную на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Красавчик, Миша. От всей души поздравляю с завоеванной медалью!" - написала Турсынбаева в сторис своего Instagram.

Напомним, 18-летний казахстанец занял второе место после произвольной программы. Перед этим в короткой программе он стал только восьмым.

Шайдоров набрал в сумме 234,31 балла, уступив лишь представителю США Илье Малинину - 276,11. Бронзу завоевал японец Тацуя Цубои - 233,82.

Добавим, что ранее лучшие результаты Казахстана на юниорских чемпионатах мира показывали Денис Тен и Турсынбаева. Оба занимали четвертые места.

Отметим, что осенью прошлого года Турсынбаева завершила карьеру.

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