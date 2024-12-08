По стопам Тена. Сенсационный казахстанец показал неожиданный результат в финале Гран-при

Накануне, лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров не смог удержать промежуточное третье место на финальном этапе Гран-при в Гренобле, передает Vesti.kz.

После короткой программы 20-летний спортсмен замыкал тройку лидеров, но по итогам произвольной опустился в турнирной таблице. В результате он занял пятое место с общей суммой 253,75 балла, опередив только француза Кевина Эймоза. В ходе выступления казахстанец допустил ошибку и упал, что снизило его оценку.

Отметим, что Шайдоров завоевал серебро на этапе Гран-при в Китае и прошел в решающее соревнование из резервного списка.

Напомним, что у Казахстана такого добивался легендарный Денис Тен, который в одном из финалов Гран-При среди юниоров занял пятое место.