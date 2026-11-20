Олимпийский чемпион по фигурному катанию из Казахстана Михаил Шайдоров заявил об окончании сотрудничества со своим тренером Алексеем Урмановым, сообщают Vesti.kz.

Российский специалист на протяжении восьми лет тренировал казахстанского спортсмена.

"Хочу рассказать вам о том, что наше сотрудничество с Алексеем Евгеньевичем подошло к завершению.

Когда-то, 12-летним мальчишкой, я приехал к нему на сборы с большой мечтой, верой в свои силы и желанием добиться успеха. Так мы стали командой, которой удалось достичь того, во что когда-то мало кто верил.

За эти годы мы прошли огонь и воду, преодолели невероятные трудности, пережили травмы и падения, разделяли радость побед и моменты преодоления. Но самое главное - на протяжении всего этого пути я чувствовал веру тренера в своего спортсмена.

За 10 лет Алексей Евгеньевич передал мне огромный профессионализм и опыт, вложил много сил и знаний в моё развитие. Благодаря ему я вырос не только как спортсмен, но и как человек. Всё это мы проходили вместе, рука об руку, плечом к плечу. Все эти моменты навсегда останутся в моей памяти. Я помню, каким был в начале этого пути и каким стал сегодня.

Я очень благодарен жизни за то, что на моём пути встретился такой человек - прекрасный тренер, наставник и вдохновитель, который помог мне достичь высочайших результатов. Спасибо Алексею Евгеньевичу за всё, что мы прошли вместе, за его труд, поддержку и веру в меня. Сегодня мы завершаем этот этап с достижениями, о которых я когда-то даже не мог мечтать.

Пришло время двигаться дальше. Впереди новая глава, в которой, возможно, будет непросто и порой страшно, но обязательно будут новые цели и вызовы. Я продолжу так же усердно работать, чтобы и дальше достойно представлять свою страну на самом высоком уровне.

Спасибо всем, кто верил в меня и поддерживал на протяжении всего моего пути. Спасибо, что вы рядом", - написал фигурист в своём Instagram.