17-летняя фигуристка не смогла сдержать слез после перехода в сборную Казахстана

Новости спорта Зимние виды спорта Фигурное катание
Вчера 17:31
©instagram.com/sofyasamodelkina

17-летняя фигуристка Софья Самоделкина, представляющая с недавних пор Казахстан побывала на свадьбе серебряной призерки Олимпиады-2022 в Пекине Александры Трусовой, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
"Реал" принял решение по Мбаппе перед стартом Ла Лиги
Вчера 17:51  
"Ливерпуль" победил, а Салах побил рекорд АПЛ
Вчера 18:29  
"Ливерпуль" победил, а Салах побил рекорд АПЛ
Вчера 18:29  
Чемпиона Казахстана дисквалифицировали на год: подробности
Вчера 20:21  

По словам Самоделкиной, она не смогла сдержать слез на торжестве российской фигуристки, которая вступила в брак с российским фигуристом Макаром Игнатовым. Об этом казахстанка рассказала в своих соцсетях.

"Угадайте, кто первым заплакал из нашей троицы", - написала натурализованная россиянка, выступившая свидетельницей на мероприятии.

Самоделкина - уроженка Москвы. В мае она получила открепительный релиз от Федерации фигурного катания на коньках России, чтобы выступать за Казахстан.

Она уже выиграла дебютный для себя чемпионат Казахстана.

Новоиспеченная казахстанка является девятой одиночницей, исполнившей четверной прыжок, и пятнадцатой, исполнившей тройной аксель на международных соревнованиях. Она - первая одиночница, которая попыталась выполнить четверной риттбергер на соревнованиях, но прыжок не был засчитан из-за недокрута. Является второй после Софьи Акатьевой российской фигуристкой, сделавшей тройной аксель и четверной сальхов в одной программе.

Метки:
Фигурное катание Россия Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:39
Фигурное катание
Перешедшая под флаг Казахстана 17-летняя фигуристка поймала букет невесты
Вчера , 17:31
Фигурное катание
17-летняя фигуристка не смогла сдержать слез после перехода в сборную Казахстана
9 августа, 17:29
Фигурное катание
17-летняя фигуристка опубликовала прощальный пост после перехода в сборную Казахстана
25 июля, 12:30
Фигурное катание
17-летняя фигуристка из России "поцеловала" паспорт Казахстана
24 июля, 13:19
Фигурное катание
"Переходим на казахский". Фигуристка из России объяснила реакцию на гимн Казахстана
23 июля, 12:01
Фигурное катание
17-летняя фигуристка из России назвала любимую казахстанскую группу
18 июля, 18:49
Фигурное катание
17-летняя фигуристка из России удивила реакцией на гимн Казахстана
18 июля, 09:49
Фигурное катание
Фигуристка из России выиграла золото в дебютном выступлении за Казахстан
3 июля, 12:05
Фигурное катание
Натурализованная фигуристка начала учить гимн Казахстана
29 мая, 09:30
Фигурное катание
"Мы не в крепостном праве живем". Олимпийская чемпионка - о переходе фигуристки под флаг Казахстана
© 2008 - 2024 ТОО «EML»