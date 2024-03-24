Казахстанец вошел в топ-5 на Кубке мира по фехтованию

Казахстанец Руслан Курбанов стал вторым азиатом в лицензионном рейтинге Олимпийских игр-2024. Лидер казахстанской сборной шпажистов закрепил свои позиции на Кубке мира в Тбилиси, где занял пятое место в индивидуальных соревнованиях, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу спортсмена.

"Безусловно, это стабильный результат, который обеспечивает мое попадание на Олимпийские игры в Париже. Но перед нами стоит более высокая цель, которую я для себя определил еще на Играх в Токио. Тогда был ковид и на соревнования полетел только я и тренер. Пришло четкое понимание, что один в поле не воин и в Париж мы должны поехать уже командой. Именно к этой цели мы идем весь отборочный год и Тбилиси станет решающим для всей команды", - отметил Курбанов.

В индивидуальном отборе текущий результат дает право Курбанову на участие в Олимпийских играх. Но по правилам отбора, спортсмен, представляющий страну, претендующую на лицензию в командном зачете, не может претендовать на индивидуальную лицензию, и она переходит к следующему по рейтингу азиату. В текущем рейтинге два топовых фехтовальщика Азии - Коки Кано (Япония) и Руслан Курбанов (Казахстан) - уходят в командный отбор, а индивидуальные лицензии, вероятно, завоюют другие спортсмены.

В борьбе за пятое место на Кубке мира в Тбилиси Курбанов одержал победу над одним из молодых, но сильных фехтовальщиков Казахстана - Ерликом Сертаем (15:11). Чтобы попасть в топ-16 Руслан сделал большой отрыв с российским шпажистом Дмитрием Гусевым и закончил дуэль со счетом 15:7. Далее последовало напряженное противостояние с португальцем Мигелем Фразао, который также стал для Руслана победоносным и он вошел в топ-8. Закончил соревнования в шаге от медали, уступив бронзовому призеру чемпионата мира 2019 года из Бельгии Лойолу Нейссеру (11:15).

Напомним, Олимпийский игры в Париже станут для Курбанова вторыми в карьере. Шпажист был участником Олимпиады-2020 Токио, где стал 12-м по результатам соревнований.