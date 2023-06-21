Казахстан завоевал медаль чемпионата Азии по фехтованию

Казахстанские шпажисты завоевали серебро на чемпионате Азии по фехтованию в Уси (Китай), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В командных соревнованиях сборная Казахстана выступила в составе: Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай.

На пути к финалу казахстанцы оказались сильнее сборных Филиппин - 45:37, Узбекистана - 45:40 и Южную Корею - 42:36.

В решающей встрече сборная Казахстана уступила команде Японии - 25:45.

Отметим, что в мае казахстанские шпажисты победили в команде на этапе Кубка мира в Стамбуле (Турция).

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