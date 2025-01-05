Казахстан выступил в финале этапа Кубка мира по фехтованию

Команда Казахстана по фехтованию на шпаге дошла до финала юниорского этапа Кубка мира в Базеле (Швейцария), сообщают Vesti.kz со ссылкой Olympic.kz.

Казахстан выступил в следующем составе: Богдан Лукин, Кирилл Проходов, Нуржан Абжанов и Алексей Касаткин.

В полуфинале шпажисты оказались сильнее сильнее сборной Швеции. В матче за золотую медаль команде Казахстана противостоял Египет, который в итоге стал победителем встречи.

Отметим, что ранее женская команда Казахстана по фехтованию на рапире стала третьей на юниорском этапе Кубка мира. При этом в индивидуальных соревнованиях Софья Актаева выиграла турнир.