Казахстан сотворил историю на Кубке мира по фехтованию

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Сегодня 16:15
©instagram.com/kazakhstan_fencing

Исторического достижения добился Артем Саркисян на Кубке мира по фехтованию на сабле среди взрослых в Падуе (Италия), сообщают Vesti.kz.

Он стал серебряным призером. Это первая медаль на Кубке мира в истории Казахстана.

​Саркисян начинал свой путь в Караганде под руководством опытного тренера Виктора Егорова. К новым успехам его привел приглашенный украинский специалист Олександр Торчук.

​Ранее медали крупных соревнований удостаивались представители мужской шпаги и женской сабли.

В прошлом году Артем завоевал бронзу на чемпионате Азии.

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Метки:
Казахстан

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