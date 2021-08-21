Видео победы, или как Казахстан выиграл золотую медаль на юниорском чемпионате мира по борьбе

Нилуфар Раимова принесла Казахстану золотую медаль на юниорском чемпионате мира по видам борьбы в Уфе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В женском финале весовой категории до 57 килограммов она победила итальянку Аврору Руссо - 8:6.

Бронзовыми призерами стали Эльвира Камалоглу из Турции и Сезим Жуманазарова из Кыргызстана.

Напомним, что в мужской сетке Нурдаулет Куанышбай (до 74 килограммов) выиграл серебро ЧМ, тогда как Асылжан Есенгельды (до 57 килограммов) и Бекзат Ермекбай (до 65 килограммов) стали бронзовыми призерами.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!