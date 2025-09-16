Сенсация произошла в схватке олимпийской призёрки из Казахстана на ЧМ-2025 по борьбе

Казахстанка Эльмира Сыздыкова провела стартовую схватку на чемпионате мира по видам борьбы в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

Представительница женской борьбы выступила в 1/8 финала в весе до 76 килограммов. Ее сопетрницей была итальянка Энрика Ринальди.

Во втором периоде, при счете 3:2 в свою пользу, Сыздыкова отдала оппонентке два балла и сенсационно уступила.

Напомним, Сыздыкова брала бронзу на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро и дважды выигрывала чемпионат Азии.

Она занимает 13-е место в мировом рейтинге, а ее соперница - 21-е.