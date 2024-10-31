Казахстанка устроила триллер в схватке за золото ЧМ-2024 по борьбе

Казахстанка Жамиля Бакбергенова выступила в финале чемпионата мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

Соперницей казахстанки в женской борьбе в весовой категории до 72 килограммов была Ами Ишия.

По ходу поединка японка вышла вперед - 2:0. Впрочем, Бакбергенова сумела перевернуть ход схватки - 4:2.

Ишия, затем, сравняла счет. Общим итогом схватки стала победа соперницы казахстанки со счетом 8:6.

28-летняя Бакбергенова является финалисткой ЧМ-2021 и ЧМ-2022, бронзовая призеркой ЧМ-2023. Также, на ее счету три победы на чемпионатах Азии.