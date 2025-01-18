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Женская борьба
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Казахстан завоевал два золота на Гран-при по борьбе во Франции

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Казахстан завоевал два золота на Гран-при по борьбе во Франции ©United World Wrestling

Казахстанки Эльмира Сыздыкова и Гульдана Бекеш стали победительницами Гран-при Анри Деглана во Франции, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.

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Казахстанки Эльмира Сыздыкова и Гульдана Бекеш стали победительницами Гран-при Анри Деглана во Франции, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.

Соревнования проходят в Ницце проходит. Сыздыкова выступила в весовой категории до 76 килограммов, а Бекеш была представлена в весе до 59 килограммов.

Обе спортсменки выиграли своих соперниц и стали чемпионками турнира. Отмечается, что данные соревнования стали первыми для спортсменок в новом году.


борьба Казахстан Франция

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