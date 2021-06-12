Казахстан выиграл две медали на международном турнире по женской борьбе

Прошел второй день соревнований.

Фото: Оlympic©
Новости спорта Борьба Женская борьба
0
Сегодня 14:58

Женская сборная Казахстана завоевала две медали на международном турнире по борьбе в Польше, сообщает Olympic.kz.

По итогам второго соревновательного дня Диана Каюмова выиграла "бронзу" в весе до 59 килограммов, а Жамиля Бакбергенова стала третьей в весовой категории до 72 килограммов.

Напомним, что команда Казахстана по женской борьбе на Играх в Токио будет представлена неполным составом. В активе команды три квоты: в весе до 50, 53 и 76 килограммов.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
борьба


Борьба Женская борьба
0
Сегодня 14:58
© 2008 - 2021 ТОО «EML»