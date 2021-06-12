Казахстан выиграл две медали на международном турнире по женской борьбе

Женская сборная Казахстана завоевала две медали на международном турнире по борьбе в Польше, сообщает Olympic.kz.

По итогам второго соревновательного дня Диана Каюмова выиграла "бронзу" в весе до 59 килограммов, а Жамиля Бакбергенова стала третьей в весовой категории до 72 килограммов.

Напомним, что команда Казахстана по женской борьбе на Играх в Токио будет представлена неполным составом. В активе команды три квоты: в весе до 50, 53 и 76 килограммов.

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