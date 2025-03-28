Досрочно решилась судьба казахстанки на чемпионате Азии по борьбе

Казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в 1/2 финала на чемпионате Азии по видам борьбы в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

Представительница женской борьбы в весе до 72 килограммов в четвертьфинале встречалась с южнокорейской спортсменкой Ким Се Хи.

Схватка завершилась досрочно победой Бакбергеновой - 10:0.

В полуфинале казахстанка встретится с японкой Масако Фуруичи, которая в 1/4 финала победила Йоти Бервал из Индии (3:2).

Как выступают казахстанки:

Светлана Анкичева (50 кг) в схватке за бронзу проиграла сопернице из Монголии. Зейнеп Баянова (53 кг) в квалификации прошла спортсменку из Южной Кореи но в четвертьфинале уступила оппонентке из КНДР.

Зульфия Яхъярова (55 кг) в 1/4 финала проиграла представительнице Монголии. Нилуфар Раимова (57 кг) в квалификации капитулировала перед соперницей из Индии.

Гульдана Бекеш (59 кг) дошла до схватки за бронзу, но проиграла китайской спортсменке. Гаухан Мукатай (65 кг) уступила в квалификации представительнице Вьетнама.

Ирина Казюлина в схватке за бронзу проиграла сопернице из Индии. Эльмира Сыздыкова (76 кг) в 1/4 финала не смогла победить спортсменку из КНДР.

Чемпионат Азии проходит с 25 по 30 марта.