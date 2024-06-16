Вундеркинд "Барселоны" превзошел Роналду на Евро

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль установил еще один рекорд на чемпионате Европы-2024 по футболу в Германии, передают Vesti.kz.

По информации Opta Sports, он стал самым молодым автором результативной передачи в истории континентальных турниров.

Самые молодые ассистенты в истории Евро (с 1968 года):

16 лет - Ламин Ямаль 2024 (Испания);

18 лет - Энцо Шифо 1984 (Бельгия);

18 лет - Уэйн Руни 2004 (Англия);

18 лет - Эмре Мор 2016 (Турция);

19 лет - Криштиану Роналду 2004 (Португалия).

Ранее Ямаль стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

Напомним, в первом туре группы B Испания разгромила Хорватию (3:0). Следующую игру хорваты проведут с Албанией 19 июня, а 20-го числа испанцы встретятся с Италией.