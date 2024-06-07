УЕФА сделал заявление о Роналду

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметил предстоящее выступление Криштиану Роналду за сборную Португалии на чемпионате Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz.

"Криштиану Роналду регистрируется на свой шестой Евро", - говорится в сообщении пресс-службы Евро-2024.

Напомним, что Португалия начнет континентальный турнир в группе F, где ее соперниками будут команды Турции, Грузии и Чехии.

В составе сборной Португалии 39-летний Роналду становился чемпионом Европы (2016), победителем Лиги наций УЕФА (2018/19), серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы (2004, 2012), бронзовым призером Кубка конфедераций (2017).