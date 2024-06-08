Сенсацией завершился матч соперника Казахстана в Лиге наций

Новости спорта Футбол Евро-2024
Вчера 23:51
©КФФ

Сборная Словении в Любляне провела товарищеский матч с командой Болгарии, который завершился сенсационным результатом, передает Vesti.kz.

Продолжение
1.
Махачеву назвали условие для боя за титул чемпиона UFC в весе Рахмонова
2.
Решающий матч Рыбакиной отнесли к курьезам Ролан Гаррос
3.
Сборная Португалии потерпела историческое фиаско

Хозяева считались явными фаворитами в этой игре. Уже на 4-й минуте Кирил Десподов реализовал пенальти и вывел болгар вперед, но практически сразу же словенцы смогли отыграться: на 14-й минуте отличился Андраж Шпорар. Больше забитых мячей не было.

Через неделю сборная Словении начнет выступление на чемпионате Европы-2024 по футболу. На групповом этапе она сыграет с Данией, Сербией и Англией.

Также стоит напомнить, что сборная Словении является соперником Казахстана по Лиге наций в новом сезоне. 

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Сборная РК по футболу Словения Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол
Новости
Сегодня , 11:36
Евро-2024
Сборная Португалии потерпела историческое фиаско
Сегодня , 11:18
Евро-2024
Моуринью пренебрежительно отозвался о сборной Италии
Сегодня , 10:59
Евро-2024
Моуринью рассказал о роли Роналду в сборной Португалии на Евро
Сегодня , 07:57
Евро-2024
Сборная Португалии узнала цену матча без Роналду
Сегодня , 07:38
Евро-2024
Крупной победой обернулся матч фаворита группы Евро-2024
Сегодня , 07:17
Евро-2024
Испания оформила разгром со счетом 5:1 перед Евро-2024
Вчера , 23:51
Евро-2024
Сенсацией завершился матч соперника Казахстана в Лиге наций
Вчера , 16:54
Евро-2024
Во Франции решили судьбу Мбаппе
Вчера , 13:35
Евро-2024
Нойер или тер Штеген? В сборной Германии сделали окончательный выбор на Евро-2024
Вчера , 11:30
Евро-2024
Еще один звездный игрок пропустит Евро-2024: он получил травму в товарищеском матче
© 2008 - 2024 ТОО «EML»