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Новости спорта Футбол Евро-2024
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Сенсацией завершился матч соперника Казахстана в Лиге наций

Сенсацией завершился матч соперника Казахстана в Лиге наций
©КФФ

Сборная Словении в Любляне провела товарищеский матч с командой Болгарии, который завершился сенсационным результатом, передает Vesti.kz.

Хозяева считались явными фаворитами в этой игре. Уже на 4-й минуте Кирил Десподов реализовал пенальти и вывел болгар вперед, но практически сразу же словенцы смогли отыграться: на 14-й минуте отличился Андраж Шпорар. Больше забитых мячей не было.

Через неделю сборная Словении начнет выступление на чемпионате Европы-2024 по футболу. На групповом этапе она сыграет с Данией, Сербией и Англией.

Также стоит напомнить, что сборная Словении является соперником Казахстана по Лиге наций в новом сезоне. 

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Словения Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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