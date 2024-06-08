Сенсацией завершился матч соперника Казахстана в Лиге наций

Сборная Словении в Любляне провела товарищеский матч с командой Болгарии, который завершился сенсационным результатом, передает Vesti.kz.

Хозяева считались явными фаворитами в этой игре. Уже на 4-й минуте Кирил Десподов реализовал пенальти и вывел болгар вперед, но практически сразу же словенцы смогли отыграться: на 14-й минуте отличился Андраж Шпорар. Больше забитых мячей не было.

Через неделю сборная Словении начнет выступление на чемпионате Европы-2024 по футболу. На групповом этапе она сыграет с Данией, Сербией и Англией.

Также стоит напомнить, что сборная Словении является соперником Казахстана по Лиге наций в новом сезоне.