Сенсацией завершился матч соперника Казахстана в Лиге наций

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Сборная Словении в Любляне провела товарищеский матч с командой Болгарии, который завершился сенсационным результатом, передает Vesti.kz.
Хозяева считались явными фаворитами в этой игре. Уже на 4-й минуте Кирил Десподов реализовал пенальти и вывел болгар вперед, но практически сразу же словенцы смогли отыграться: на 14-й минуте отличился Андраж Шпорар. Больше забитых мячей не было.
Через неделю сборная Словении начнет выступление на чемпионате Европы-2024 по футболу. На групповом этапе она сыграет с Данией, Сербией и Англией.
Также стоит напомнить, что сборная Словении является соперником Казахстана по Лиге наций в новом сезоне.
Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"
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