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Новости спорта Теннис WTA
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Решающий матч Рыбакиной отнесли к курьезам Ролан Гаррос

Решающий матч Рыбакиной отнесли к курьезам Ролан Гаррос
©ktf.kz

Чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала победу Иги Швентек над Ясмин Паолини в финале Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.

Теннисистка из Польши победила со счетом 6:2, 6:1.

"Финал получился случайным. Можно было предвидеть, что не будет никакой борьбы и что интересная игра нас не ждет. Потому что разница в классе между Швентек и Паолини очень высока. Безусловно, были теннисистки, которые могли составить конкуренцию Иге в финале. Было несколько курьезных случаев. Во-первых, это то, что Рыбакина проиграла Паолини. Я не знаю, что было с Рыбакиной. Она вообще не попадала в корт в том матче. Мирра Андреева сыграла великолепно против Арины Соболенко. Вокруг Мирры начался такой шум, и все считали, что она стопроцентная финалистка. Но она потеряла всю игру. Видимо, это было нервное состояние, которое не дает ей возможности раскрыться", - сказала Дмитриева "СЭ".

23-летняя Швентек третий раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Всего на ее счету четыре трофея "мэйджора" в Париже. Также полька один раз становилась чемпионкой US Open в 2022 году. Она выиграла все пять финалов на турнирах "Большого шлема".

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис Ролан Гаррос

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