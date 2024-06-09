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Махачеву назвали условие для боя за титул чемпиона UFC в весе Рахмонова

Махачеву назвали условие для боя за титул чемпиона UFC в весе Рахмонова
©instagram.com/islam_makhachev

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев хочет взять пояс в другом дивизионе американского промоушена, передают Vesti.kz.

Российский ММА-журналист Игорь Лазорин считает, что он его получит при одном условии.

"Теперь мы точно можем сказать про следующий бой Ислама Махачева. Титул, полусредний вес, до конца года.

Но есть одно НО. Леон Эдвардс должен победить Белала Мухаммада", - пишет Лазорин в своем телеграм-канале.

Напомним, что британец Эдвардс и американец палестинского происхождения Мухаммад подерутся в главном бою турнира UFC 304, который состоится 28 июля в Манчестере (Англия). Леон будет защищать титул чемпиона организации в полусреднем дивизионе, в котором также выступает Шавкат Рахмонов. Казахстанец в рейтинге полусредневесов UFC занимать третье место, а Мухаммад - второе.

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Метки:
Махачев Ислам Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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