Махачеву назвали условие для боя за титул чемпиона UFC в весе Рахмонова

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев хочет взять пояс в другом дивизионе американского промоушена, передают Vesti.kz.

Российский ММА-журналист Игорь Лазорин считает, что он его получит при одном условии.

"Теперь мы точно можем сказать про следующий бой Ислама Махачева. Титул, полусредний вес, до конца года.

Но есть одно НО. Леон Эдвардс должен победить Белала Мухаммада", - пишет Лазорин в своем телеграм-канале.