В сборной Франции приняли решение по Мбаппе перед Евро-2024

Новости спорта Футбол Евро-2024
Вчера 21:22
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Новичок "Реала" и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит товарищеский матч против Канады, сообщают Vesti.kz со ссылкой на L'Équipe.

На прошлой неделе у Мбаппе появились боли в спине, из-за чего он пропустил две тренировки. В матче с Люксембургом (3:0) он получил ушиб колена и пропустил субботнюю тренировку команды.

Тренерский штаб решил поберечь своего лидера и не выпустит его на поле в игре с канадцами. Ожидается, что вместо Мбаппе с первых минут сыграет Оливье Жиру.

Матч между сборными Франции и Канады состоится в ночь с 9 на 10 июня в Бордо, начало в 00:15 по казахстанскому времени. Для французов это будет последняя игра перед стартом чемпионата Европы.

На Евро-2024 сборная Франции сыграет в группе D против Польши, Нидерландов и Австрии. 18 июня французы проведут первый матч на чемпионате Европы против австрийцев.

Метки:
Мбаппе Килиан Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Франция

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