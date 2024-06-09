Сборная Португалии узнала цену матча без Роналду

Сборная Португалии по футболу уступила Хорватии со счетом 1:2 в товарищеском матче, прошедшем в Оэйраше, передают Vesti.kz.

Первыми отличились гости, когда Лука Модрич реализовал пенальти на 8-й минуте. Хозяева поля отыгрались только на 48-й минуте усилиями Диогу Жоты. А на 56-й минуте точку в игре поставил Анте Будимир.

Лидер португальской сборной Криштиану Роналду попал в заявку на матч, но остался на скамейке запасных и на поле не выходил.

На предстоящем чемпионате Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, Хорватия сыграет в группе В с командами Испании, Италии и Албании. Португалия в квартете F встретится с Турцией, Грузией и Чехией.