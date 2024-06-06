Сборная Италии назвала окончательный состав на Евро-2024

Новости спорта Футбол Евро-2024
Вчера 23:05
©twitter.com/Azzurri

Сборная Италии по футболу представила окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz.

В список вошли 26 игроков.

Заявка "Скуадры Адзурры":

вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет ("Наполи"), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм");

защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все - "Интер"), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба - "Торино"), Риккардо Калафьори ("Болонья"), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба - "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Джанлука Манчини ("Рома");

полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба - "Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба - "Рома"), Николо Фаджоли ("Ювентус"), Майкл Фолоруншо ("Верона"), Жоржиньо ("Арсенал");

нападающие: Федерико Кьеза ("Ювентус"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Джакомо Распадори ("Наполи"), Матео Ретеги ("Дженоа"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Маттиа Дзакканьи ("Лацио").

Италия начнет континентальный турнир в квартете В, где ее соперниками будут команды Испании, Хорватии и Албании.

Метки:
Италия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:05
Евро-2024
Сборная Италии назвала окончательный состав на Евро-2024
Вчера , 20:41
Евро-2024
Жозе Моуринью назвал фаворита Евро-2024
Вчера , 07:40
Евро-2024
Мбаппе сделал 1+2 в матче за сборную Франции и вошел в историю
Вчера , 07:20
Евро-2024
Сборная Испании учинила разгром 5:0 перед Евро-2024
5 июня, 18:45
Евро-2024
Топ-5 самых юных вундеркиндов Евро-2024. Кто они?
5 июня, 15:55
Евро-2024
Португалия выиграла без Роналду: известна его реакция
5 июня, 09:08
Евро-2024
Неожиданным исходом завершился матч Италия - Турция перед Евро-2024
5 июня, 08:51
Евро-2024
Лидер сборной Испании высказался о матче с Италией на Евро-2024
4 июня, 20:33
Евро-2024
Роналду сообщили хорошие новости перед Евро-2024
4 июня, 17:20
Евро-2024
Назван фаворит Евро-2024: это не Франция и не Германия
© 2008 - 2024 ТОО «EML»