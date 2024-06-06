Сборная Италии назвала окончательный состав на Евро-2024

Сборная Италии по футболу представила окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz.

В список вошли 26 игроков.

Заявка "Скуадры Адзурры":

вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет ("Наполи"), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм");

защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все - "Интер"), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба - "Торино"), Риккардо Калафьори ("Болонья"), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба - "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Джанлука Манчини ("Рома");

полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба - "Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба - "Рома"), Николо Фаджоли ("Ювентус"), Майкл Фолоруншо ("Верона"), Жоржиньо ("Арсенал");

нападающие: Федерико Кьеза ("Ювентус"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Джакомо Распадори ("Наполи"), Матео Ретеги ("Дженоа"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Маттиа Дзакканьи ("Лацио").

Италия начнет континентальный турнир в квартете В, где ее соперниками будут команды Испании, Хорватии и Албании.