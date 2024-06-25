Последний шанс Луки Модрича, или Как Хорватия продолжит сказку на Евро

В группах А и B на чемпионате Европы по футболу и уже известна первая пара плей-офф. Есть также сборные, которые потеряли шансы на выход во вторую стадию турнира, а мы предлагаем разобрать варианты для одной из самых титулованных команд последних лет. Подробнее о команде Хорватии - в материале Vesti.kz.
Ранее определилась первая пара в 1/8 финала, а сборная Хорватии существенно понизила свои шансы на квалификацию после встречи с Италией.
На 55-й минут легендарный Лука Модрич вывел Хорватию вперед, но преимущество его команда не удержала и откатилась с 2 очками в группе В на третью строчку.
Напрямую Хорватия не вышла, ведь два первых места в группе заняли Испания (9 очков) и Италия (4 очка), но есть шанс пройти через дополнительный турнир.
Для этого нужно оказаться в топ-4 среди третьих команд во всех группах Евро-2024, но Хорватия уступает уже отыгравшей Венгрии (3 очка), но и почти всем другим конкурентам на заветные слоты в плей-офф.
Получается, что на последнюю путевку в следующий раунд претендуют команды из групп B, С и F. В кого верить Модричу и его команде?
В группе С нужна только крупная победа Англии над Словенией, ведь у Хорватии минусовая разница мячей (-3), а у Словении - нулевая. Есть еще Сербия, которая может сыграть вничью с Данией, а в случае разгромной победы Англии над Словенией, выйдет на 3 место и параллельно обойдет Хорватию.
В группе F за третью строчку соревнуются Чехия и Грузия (у обоих - по одному баллу). Ситуация может измениться, если Чехия в заключительном матче обыграет Турцию (3 очка). Тогда чехи окажутся вторыми, а турки - третьими. В похожей ситуации Грузия, которой играть с Португалией. Иные расклады оставят Хорватии шансы на плей-офф.
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Добавим, что очередных участников плей-офф выявит в группе D: Нидерланды сыграют с Австрией, а Франция - с Польшей. Игры начнутся в 21:00.
В полночь стартуют еще две встречи в группе С. Англия встретится со Словенией, а Дания с Сербией.
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