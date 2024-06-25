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Новости по теме: Евро 2024
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Последний шанс Луки Модрича, или Как Хорватия продолжит сказку на Евро

Последний шанс Луки Модрича, или Как Хорватия продолжит сказку на Евро
©instagram.com/euro2024/

В группах А и B на чемпионате Европы по футболу и уже известна первая пара плей-офф. Есть также сборные, которые потеряли шансы на выход во вторую стадию турнира, а мы предлагаем разобрать варианты для одной из самых титулованных команд последних лет. Подробнее о команде Хорватии - в материале Vesti.kz.

Ранее определилась первая пара в 1/8 финала, а сборная Хорватии существенно понизила свои шансы на квалификацию после встречи с Италией.

Как Хорватии выйти в плей-офф Евро-2024?

На 55-й минут легендарный Лука Модрич вывел Хорватию вперед, но преимущество его команда не удержала и откатилась с 2 очками в группе В на третью строчку.

Напрямую Хорватия не вышла, ведь два первых места в группе заняли Испания (9 очков) и Италия (4 очка), но есть шанс пройти через дополнительный турнир.

Для этого нужно оказаться в топ-4 среди третьих команд во всех группах Евро-2024, но Хорватия уступает уже отыгравшей Венгрии (3 очка), но и почти всем другим конкурентам на заветные слоты в плей-офф.

Кто уже обошел Хорватию в гонке за плей-офф?

  • В группе D при самом плохом сценарии третье место занимает Австрия, уже имеющая три очка (у Франции и Нидерландов, которые идут выше, уже по 4 очка).
  • В группе Е все четыре команды, а это Румыния, Бельгия, Словакия и Украина, уже имеют по 3 очка, и по итогам группового раунда будут выше хорватов.
  • Третья команда группы А, а это сборная Венгрии, одержавшая спасительную победу над Шотландией, также получает три очка и уже будет выше Хорватии.

Какой результат выведет Хорватию в плей-офф Евро?

Получается, что на последнюю путевку в следующий раунд претендуют команды из групп B, С и F. В кого верить Модричу и его команде?

В группе С нужна только крупная победа Англии над Словенией, ведь у Хорватии минусовая разница мячей (-3), а у Словении - нулевая. Есть еще Сербия, которая может сыграть вничью с Данией, а в случае разгромной победы Англии над Словенией, выйдет на 3 место и параллельно обойдет Хорватию.

В группе F за третью строчку соревнуются Чехия и Грузия (у обоих - по одному баллу). Ситуация может измениться, если Чехия в заключительном матче обыграет Турцию (3 очка). Тогда чехи окажутся вторыми, а турки - третьими. В похожей ситуации Грузия, которой играть с Португалией. Иные расклады оставят Хорватии шансы на плей-офф.

На Евро-2024 раскрыли "договорной" матч. Подробности

Добавим, что очередных участников плей-офф выявит в группе D: Нидерланды сыграют с Австрией, а Франция - с Польшей. Игры начнутся в 21:00.

В полночь стартуют еще две встречи в группе С. Англия встретится со Словенией, а Дания с Сербией.

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Метки:
Чемпионат Европы по футболу Евро-2024 Еврофутбол Футбол

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